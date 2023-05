Comunali: ad Ancona 25 per cento sezioni scrutinate, in vantaggio candidato centrodestra con 45,14 per cento voti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alle elezioni comunali di Ancona, quando sono state scrutinate 25 sezioni su 99, il candidato del centrodestra Daniele Silvetti è in testa con il 45,14 per cento dei voti. La candidata del centrosinistra, Ida Simonella, insegue con il 41,51 per cento delle preferenze. Al candidato del Movimento 5 stelle, Enrico Sparapani, va il 3,26 per cento dei voti, mentre le altre liste compongono il 10,09 per cento delle preferenze rimanenti. (Rin)