Tunisia-Italia: presidente Saied riceve ministro Piantedosi, focus su immigrazione irregolare

- Il presidente della Tunisia, Kais Saied, ha ricevuto questo pomeriggio presso il Palazzo di Cartagine il ministro dell'Interno italiano Matteo Piantedosi. Lo riferisce la presidenza tunisina in un comunicato secondo cui l'incontro ha riguardato "i distinti rapporti di amicizia e cooperazione tra i due paesi e popoli vicini e la volontà comune di svilupparli ulteriormente e sostenerli in tutti i campi". Anche il dossier dell'immigrazione irregolare, che si inasprisce costantemente come indicano i numeri, è stato ampiamente discusso con Saied che ha sottolineato che "questo fenomeno non può essere affrontato secondo un approccio di sicurezza" denunciando che "il numero delle vittime si moltiplica di giorno in giorno", aggiunge la presidenza tunisina. Secondo il presidente tunisino "ci sono reti criminali che sfruttano le condizioni disumane di coloro che sono disperati a causa della povertà e della disperazione". Saied ha spiegato che eliminare le cause è "il modo più efficace per porre fine alla migrazione irregolare", sottolineando che la Tunisia, a sua volta, "soffre di questa tragedia" e che la soluzione "non può che essere collettiva, secondo un nuovo approccio". Il presidente tunisino ha quindi suggerito "che si tenga quanto prima un incontro internazionale a livello di capi di Stato e di governo o a livello di ministri dell'Interno, al quale parteciperanno tutti i Paesi interessati, compresi i paesi da cui questi migranti provengono, per concordare formule di cooperazione che eliminino le cause dell'immigrazione clandestina e non limitarsi a occuparsi solo di risultati ed effetti". (Tut)