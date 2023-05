Sanità: a Villaricca (Na) il XV convegno nazionale della società italiana di riabilitazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 18 e 19 Maggio 2023 si terrà il XV Convegno Nazionale organizzato da S.I.RIA. Società Italiana Riabilitazione con la partecipazione di Evoluzione&Salute e ACSI, dal titolo “La Riabilitazione “mancata” dall’incremento del fabbisogno alla gestione trasversale della richiesta Corso di Aggiornamento “Proposte di appropriatezza clinica ed organizzativa per migliorare l’assistenza riabilitativa 2020-2030”. Il congresso S.i.Ria si terrà presso la struttura Villa Maria —La Lanterna spa di Villaricca. L’evento si svolge in due fasi. La prima il 18 ed il 19 maggio 2023 a Villaricca, in provincia di Napoli. La seconda il 6 e 7 dicembre 2023 a Castelvolturno, in provincia di Caserta. La seconda fase completerà ed integrerà il progetto formativo iniziato nella prima. Le due fasi richiedono iscrizioni separate sia per i discenti che per i partner commerciali. I discenti, che avranno regolarmente firmato all’inizio ed alla fine delle giornate formative, acquisiranno il diritto alla partecipazione gratuita ad un corso Fad accreditato Ecm dopo la prima fase e ad un altro corso accreditato Ecm dopo la seconda fase. Entrambi i corsi Fad consentiranno il conseguimento di 30 crediti formativi Ecm ciascuno, per un totale di 60 crediti formativi Ecm validi per tutte le figure professionali interessate alle tematiche trattate. I corsi Fad saranno realizzati con il materiale audiovisivo prodotto nelle rispettive giornate formative. L’evento si svolge nei due giorni dalle ore 9 alle ore 18.30: la prima giornata è strutturata in forma convegnistica, in cui si alterneranno tematiche di politica sanitaria a tematiche clinico assistenziali. La seconda giornata è strutturata come corso d’aggiornamento, in due sessioni parallele, una dedicata alla riabilitazione della età evolutiva e l’altra dedicata alla riabilitazione degli adulti ed all’assistenza protesica. Previsti workshop monotematici. L’obiettivo del Congresso S.i.Ria è di realizzare un palinsesto didattico, nel quale, raccolte in sessioni omogenee, si tratteranno tematiche inerenti alla medicina fisica e riabilitativa, all’assistenza riabilitativa, all’assistenza sociosanitaria e all’assistenza protesica, il cui filo conduttore è costituito dall’analisi delle criticità e dalle proposte di miglioramento correlate. Sono previsti interventi di esperti nazionali ed internazionali. L’evento prevede la partecipazione di Centri Medici e partner commerciali. Per aderire ai corsi formativi ECM è necessario compilare l’apposito modulo d’iscrizione, direttamente sul form presente nel sito www.evoluzioneesalute.it(Ren)