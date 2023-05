Comunali: vince il centrodestra a Latina, Celentano è la prima sindaca donna della città

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dato parziale ma che non lascia ombra di dubbio: Matilde Celentano, alla guida della coalizione di centrodestra, sarà il nuovo sindaco di Latina. Quando sono state spogliate 34 delle 116 sezioni Celentano è in vantaggio con oltre il 70 per cento sull'unico sfidante, ex sindaco di centrosinistra, Damiano Coletta che sfiora appena il 30 per cento dei consensi. La coalizione larga di Coletta, con dentro Pd e M5s, non ha retto nella roccaforte pontina del centrodestra. Nei prime ore del pomeriggio a Latina, già montava l'attesa nei due comitati elettorali, distanti solo una manciata di metri l'uno dall'altro tra Corso della Repubblica e via Cattaneo. Nelle due sale l'aria che si respirava fin da subito è apparsa diversa. Un iniziale cauto ottimismo da parte di Celentano, il cui comitato ha aperto intorno alle 16:30. Il sentimento di rassegnazione, invece, è arrivato presto al comitato del centrosinistra dove, fin dalle prime proiezioni, Coletta è rimasto era fermo sotto la soglia del 35 per cento. (segue) (Rer)