Comunali: vince il centrodestra a Latina, Celentano è la prima sindaca donna della città (2)

- In entrambe le sale, allestite con maxi schermi e sedie per seguire lo spoglio, i candidati sono arrivati intorno alle 18:00. Il primo a parlare è stato Damiano Coletta che è stato accolto tra gli applausi dei sostenitori. "La città ha scelto in modo chiaro – ha detto –. Eravamo ben consapevoli che sarebbe stata una sfida difficile in considerazione del vento nazionale e regionale. Anche Latina dunque ha deciso di confermare questa tendenza. Ci tengo a ringraziare tutta l'organizzazione e naturalmente tutti i candidati della coalizione che si sono impegnati in prima persona e che in questa campagna elettorale non si sono mai risparmiati. Ho la coscienza a posto e la consapevolezza di aver dato tutto quello che potevo dare - ha sottolineato -. Ora inizia una nuova fase, in cui faremo un'opposizione responsabile e dura". (segue) (Rer)