Comunali: vince il centrodestra a Latina, Celentano è la prima sindaca donna della città (3)

- Dopo la chiamata tra i due sfidanti per le congratulazioni di rito anche Matilde Celentano è arrivata al point elettorale del centrodestra, quando ormai la percentuale delle preferenze era tanto alta da non far più immaginare incertezze. "È stata una vittoria esaltante, sono molto emozionata ma sono anche orgogliosa di riprendere le redini di questa città e lo faremo con una maggioranza coesa e con un lavoro di squadra", ha spiegato Celentano, accolta tra abbracci e applausi dei suoi sostenitori. "È un orgoglio essere il primo sindaco donna in questa storia, questa vittoria la voglio dedicare a tutte le donne di Latina - ha concluso -, oggi le voglio rappresentare e voglio che credano di più in loro stesse e nelle loro potenzialità perché io ho dimostrato che ce la possiamo fare". (Rer)