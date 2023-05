Milano: rapinano due studenti stranieri in Corso Como, la Polizia arresta 4 minorenni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Polizia di Stato ha arrestato quattro ragazzi minorenni, dall'età compresa tra i 15 ei 17 anni, tra cui due di sesso femminile, ritenuti responsabili di una rapina aggravata commessa in corso Como a Milano lo scorso 26 gennaio 2023, ai danni di due studenti universitari di origine spagnola, in Italia per il progetto "Erasmus". L’attività investigativa è stata svolta dagli agenti del Commissariato Garibaldi/Venezia su giovani soliti agire nelle affollate strade adiacenti corso Como in cui insistono numerosi locali molto frequentati nelle ore notturne, avvalendosi della forza intimidatrice del gruppo e destando paura e smarrimento nelle vittime. I minori, tutti residenti presso strutture di accoglienza dell'hinterland milanese ad eccezione di una delle ragazze domiciliata presso la famiglia di provenienza, raggiungevano solitamente, a bordo di treni, la vicina Stazione F.S. "Garibaldi" per poi orbitare intorno agli anzidetti locali in attesa di individuare la vittima alla quale sottrarre beni di valore. (segue) (Rem)