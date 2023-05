Milano: rapinano due studenti stranieri in Corso Como, la Polizia arresta 4 minorenni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 26 gennaio, secondo quanto appurato di poliziotti di via Schiaparelli, eseguendo consolidate modalità operative, il gruppo ha dapprima accerchiato i due studenti spagnoli e, mentre le due ragazze li distraevano con fare pretestuoso, gli altri due provvedevano a sottrarre loro il portafogli ed il telefonino, per poi darsi alla fuga non prima di aver ferito alla schiena con un coltello uno dei malcapitati che aveva opposto resistenza. In considerazione della loro minore età, i quattro giovani destinatari della misura cautelare sono stati collocati presso gli Istituti Penali Minorili Cesare Beccaria di Milano e Pontremoli (MS). (Rem)