Difesa: le Forze speciali si addestrano al volo con atleti disabili

24 luglio 2021

- Il Comando operativo interforze delle Forze speciali (Cofs) ha condotto un'attività di addestramento alle tecniche di volo a paracadute chiuso con personale con disabilità che ha operato nel comparto Operazioni speciali, in collaborazione con l'Aero Gravity di Pero, sede del tunnel verticale più grande del mondo. All'attività, si legge in un comunicato del ministero della Difesa, hanno partecipato rappresentanti del Cofs e dei Reparti di Forze speciali (nono Reggimento Paracadutisti d'Assalto “Col Moschin", Gruppo operativo incursori, 17esimo Stormo incursori, Gruppo intervento speciale, quarto Reggimento Alpini paracadutisti “Monte Cervino" e 185esimo Reggimento Acquisitori obiettivi “Folgore") insieme al primo Graduato incursore, in congedo, Marco Pisani (Croce d'Oro al Merito dell'Esercito italiano) e al sergente incursore, in congedo, Emanuele Valenza (Medaglia d'oro al Merito della Marina militare), vittime di un attentato terroristico avvenuto in Iraq nel 2019 durante un'operazione speciale. Con loro ha partecipato anche Andrea Pacini, responsabile della Sezione Disability Project di Aero Gravity e campione del mondo in carica di “volo indoor per disabili". Durante l'addestramento, gli istruttori del Cofs e dei Reparti di Forze speciali, unitamente agli istruttori di Aero Gravity, hanno saputo creare la necessaria amalgama tra istruttori ed allievi consentendo a questi ultimi di affrontare nuove sfide. (segue) (Com)