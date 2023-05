Difesa: le Forze speciali si addestrano al volo con atleti disabili (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nello specifico il personale in argomento è stato accompagnato nell'apprendimento di tecniche di volo che rendono possibile superare i limiti dovuti alle diverse disabilità. Al termine di questo percorso di apprendimento, alla presenza di un esaminatore internazionale (Aaron Ferri, International Bodyflight Association Level 4 e Examiner Tunnel Instructor), Emanuele Valenza, già in possesso della qualifica di “Tunnel Instructor", ha confermato l'idoneità necessaria al mantenimento di tale qualifica, risultandone l'unico disabile al mondo in possesso. Marco Pisani, invece, ha ottenuto le abilitazioni di classe A di “Static flyer" e “Dynamic flyer", oltre al titolo di “Coach" rilasciato da Aero Gravity. Al di là dei risultati ottenuti, l'attività addestrativa svolta sottolinea l'importanza dello sport nel processo di riabilitazione psico-fisico del personale militare che ha riportato traumi che hanno cambiato per sempre il loro stile di vita. In particolare, la resilienza del personale militare con disabilità che in passato ha operato nei Reparti di Forze speciali, ha permesso loro di superare ostacoli spesso insormontabili per i normodotati. Il traguardo raggiunto dai militari ha dimostrato come non sia la disabilità a definire una persona, bensì il modo in cui vengono affrontate le sfide che la disabilità presenta: disabilità non significa inabilità, ma adattabilità. (Com)