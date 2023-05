Comunali: dati parziali Arpino nel Lazio, in vantaggio Sgarbi e già primi auguri sui social

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Vittorio Sgarbi è in vantaggio nel Comune di Arpino, in provincia di Frosinone nel Lazio, dove però - dati del Viminale alla mano - è stata spogliata soltanto una delle otto sezioni elettorali, per un totale di 458 voti verificati. Sgarbi, in campo con la lista di Rinascimento, è al momento in vantaggio con il 55 per cento dei voti, seguito dallo sfidante Andrea Chietini al 30,7 per cento e Gianluca Quadrini al 14,1 per cento. Ed è proprio quest'ultimo che sui social ha già fatto gli auguri a Sgarbi per la vittoria: "Auguri di buon lavoro al nuovo sindaco di Arpino, onorevole Vittorio Sgarbi", ha scritto Quadrini su Facebook. (Rer)