Cina: importazioni dall'Africa crollate dell'11,8 per cento nel primo quadrimestre

- Le importazioni cinesi dall'Africa sono crollate dell'11,8 per cento su base annua nel primo quadrimestre, una tendenza attribuita dagli analisti all'indebolimento della domanda di minerali e al calo dei prezzi delle materie prime, dovuto in parte ad una disputa mineraria tra la prima potenza asiatica e la Repubblica democratica del Congo. Lo riporta oggi il quotidiano edito a Hong Kong "South China Morning Post", precisando che il valore delle importazioni si è attestato complessivamente a 35,5 miliardi di dollari nel periodo di riferimento. Dall'inizio dell'anno, Angola, Repubblica democratica del Congo, Algeria, Egitto e Zambia hanno registrato una drastica riduzione dell'export verso la Cina, nonostante la stipula da parte di Pechino di diversi accordi per garantire alle merci africane un accesso al mercato nazionale esente da dazi. Contrariamente, le esportazioni cinesi verso il Continente sono aumentate del 26,9 per cento su base annua, con un valore di 58,9 miliardi di dollari. Da gennaio ad aprile, l'interscambio è aumentato complessivamente dell'8,9 per cento, arrivando a 94,4 miliardi di dollari. (segue) (Cip)