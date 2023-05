Cina: importazioni dall'Africa crollate dell'11,8 per cento nel primo quadrimestre (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A contribuire alla riduzione delle importazioni cinesi, secondo gli analisti, è stata in parte una controversia sul cobalto che ha visto protagonista la società statale congolese Gecamines e il colosso minerario cinese Cmoc Group. Entrambe detengono la miniera di Tenke Fungurume, uno dei principali giacimenti di rame e cobalto nel Paese, rispettivamente per il 20 e l'80 per cento. Lo scorso luglio, un funzionario giudiziario ha disposto l'interruzione delle esportazioni dalla miniera in Cina in attesa della stipula di migliori condizioni di vendita da parte degli azionisti. Cmoc ha annunciato la fine della controversia con Gecamines il mese scorso, dopo una disputa durata complessivamente dieci mesi. Dall'interruzione delle esportazioni, tuttavia, si stima che Cmoc abbia accumulato una scorta di idrossido cobaltoso pari almeno a 16 mila tonnellate, che ha contribuito ad una consistente fluttuazione di prezzo nel mercato. Stando all'agenzia britannica Benchmark Mineral Intelligence, che monitora l'andamento del settore, il prezzo dell'idrossido cobaltoso è passato da un massimo di 76.145 dollari per tonnellata nell'aprile 2022 a soli 18.519 dollari per tonnellata nello stesso periodo del 2023. (Cip)