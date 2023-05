Portogallo: Costa, stime positive Ue su economia non devono "mettere a riposo" il Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il premier del Portogallo, Antonio Costa, ha espresso la sua soddisfazione per le previsioni della Commissione europea sull'economia lusitana, ma ha avvertito che non devono "mettere a riposo il Paese". Secondo le previsioni economiche di primavera, l'economia del Portogallo crescerà del 2,4 per cento nel 2023 e dell'1,8 per cento nel 2024. "Le buone notizie nell'economia non devono farci riposare. Al contrario, devono farci capire che, proprio come le biciclette, se continuiamo a pedalare si continua a crescere, ma se smettiamo di pedalare la bicicletta si ferma e può anche deragliare", ha detto Costa. Per il premier, le previsioni dell'Unione europea segnalano un'aspettativa di crescita più forte di quella prevista in precedenza. "Questo significa che possiamo mantenere il percorso che abbiamo seguito", ha affermato Costa.(Spm)