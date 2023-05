Comunali: Lazio, a Latina aria di rassegnazione al comitato del centrosinistra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- C'è aria di rassegnazione al comitato elettorale del centrosinistra a Latina. Quando sono state spogliate 14.201 schede - poco più del 10 per cento degli aventi diritto -, il candidato a primo cittadino della città, Damiano Coletta, è fermo al 31,3 per cento delle preferenze. La candidata del cenatrodestra Matilde Celentano, invece, finora ha ottenuto il 68,7 per cento dei voti, pari a 8.973: a tre ore dall'inizio dello spoglio sta traghettando la coalizione verso la vittoria. Nel frattempo nella Sala di via Cattaneo, alcuni sostenitori iniziano ad andare via, altri rimangono a discutere su cosa possa essere andato storto, ma c'è aria di delusione. "Non è che lo davo per vincente ma non credevo tutto questo distacco", racconta uno di loro mentre monitora i voti sul maxi schermo allestito al centro del comitato. "Fino a otto mesi fa però era sindaco - aggiunge un altro -, in questi voti manca una bella fetta. Si sono innamorati tutti di Giorgia Meloni, anche a sinistra". Damiano Coletta è atteso a breve e dovrebbe arrivare al comitato nel giro di qualche minuto. (Rer)