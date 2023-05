Torino. Filcams Cgil, i lavoratori del Polo del '900 torneranno a lavorare anche il sabato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I lavoratori del Polo del '900 a partire dal 1o giugno torneranno a lavorare anche il sabato negli spazi del palazzo San Daniele, dove sono accolti gli arcavi di 23 associazioni ed enti. La decisione è arrivata dopo il confronto tra il sindacato Filcams Cgil e il Comune di Torino. "Grazie al nostro lavoro di mediazione col comune palazzo San Daniele – hanno spiegato Ivano Franco, segretario organizzativo Filcams Cgil Torino e Enea Schipano - riapre il sabato con chiusura alle 20: si sta lavorando per recuperare le risorse per riaprirlo anche la domenica, così da aumentare l'occupazione in uno dei ruoli più importanti e strategici per Torino: la cultura. Ora dobbiamo monitorare la situazione con la Città e i Musei: a metà settembre ci rincontreremo con questi ultimi per valutare le varie possibilità: per quanto riguarda il museo della Montagna, d'estate è prevista l'apertura per eventi straordinari e culturali con serate e appuntamenti a tema: ora chiudiamo la procedura con il Comune e vigileremo perché si torni alla normalità occupazionale così com'è previsto dal contratto multiservizi", hanno concluso. (Rpi)