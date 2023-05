Amministrative: Mazzetti (FI), vittoria storica a Poggio con Palandri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Una vittoria storica, che è un segnale di cambiamento in vista dell'anno prossimo". Parla così Erica Mazzetti, parlamentare pratese di Forza Italia, dopo la vittoria del candidato sindaco di centrodestra Riccardo Palandri a Poggio a Caiano. "Sono lieta di aver contribuito a vincere nel comune mediceo, da sempre di sinistra ma che già ci aveva premiato alle politiche. Impariamo da questo successo - prosegue Mazzetti -, il prossimo anno a Prato dovremo scegliere il candidato migliore, non la bandierina, come abbiamo saputo fare con Palandri. Gli elettori premiano queste scelte". (Rin)