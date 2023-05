© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quando sono state spogliate soltanto 378 schede a Terracina, in provincia di Latina, nel Lazio, il primo dato mostra in vantaggio con 235 voti - ovvero il 60,72 per cento - il candidato di centrodestra Francesco Giannetti. Contro di lui Fabrizio Di Sauro, sostenuto da Pd, M5s e la civica Terracina Rinasce, con 71 voti, pari al 18,35 per cento. (Rer)