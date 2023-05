Imprese: Acea sigla protocollo con sindacati per valorizzare l'azienda e le persone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stato formalmente sottoscritto oggi da Acea e dalle organizzazioni sindacali il protocollo “Carta della persona e della partecipazione di Acea”, a seguito di un intenso confronto sindacale partito dagli inizi del mese di febbraio. A firmare il protocollo sono state Filctem Cgil, Flaei Cisl, Femca Cisl, Uiltec Uil, oltre a Cisal Federenergia, Ugl Chimici Energia, Usb Lavoro Privato e l’Associazione Capi Intermedi e Quadri. Lo riferisce Acea in una nota. Il protocollo delinea un rinnovato modello di relazioni industriali fondato su un’interlocuzione ancora più partecipativa e integrata, con l’obiettivo di rafforzare le relazioni sindacali, valorizzando il coinvolgimento e mettendo al centro le persone. L’intesa ha, infatti, tra gli obiettivi quello di sviluppare e accrescere le professionalità aziendali, il benessere individuale e collettivo, investendo sulle capacità e le competenze come leve per affrontare e vincere le grandi sfide del contesto socio-economico che l’azienda nei prossimi anni sarà chiamata ad affrontare, oltre quello di creare sempre maggiore valore per il territorio, grazie all’impegno delle proprie persone. (segue) (Com)