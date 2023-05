Imprese: Acea sigla protocollo con sindacati per valorizzare l'azienda e le persone (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Viene anche stabilita l’introduzione di alcune misure migliorative delle previsioni di legge e di contratto in materia di formazione e di genitorialità, con un aumento del monte ore pro capite triennale destinato alla formazione del personale e delle indennità previste per il congedo parentale, nonché del numero dei giorni spettanti per il congedo di paternità e per la malattia del figlio. Si apre ora la fase attuativa degli impegni assunti nel protocollo attraverso l’avvio dei tavoli tecnici di lavoro, delle commissioni e degli altri organismi bilaterali propedeutici alla finalizzazione delle proposte operative che emergeranno dal confronto e che condurranno alla stipula di accordi sulle singole materie. Entro giugno, le parti sigleranno le prime due intese in materia di appalti e di welfare e misure di conciliazione vita-lavoro. (segue) (Com)