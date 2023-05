Imprese: Farnesina e Confartigianato presentano al mondo il Benfatto in Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In occasione della Convention 2023 di Confartigianato Imprese, oggi il ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale lancia Benfatto, un nuovo progetto, originale e inedito. Cinque video e una mostra digitale e fisica di oltre cento fotografie per presentare al mondo l’eccellenza dell’artigianato e della manifattura italiani nei comparti agroalimentare, arredo e complementi d’arredo, moda, oreficeria e innovazione. Un racconto di storie, persone, territori e, soprattutto, prodotti che esprimono al meglio le potenzialità e le unicità del territorio in cui si innestano. L’iniziativa, realizzata dal ministero in collaborazione con Confartigianato Imprese, si inserisce nell’azione di sostegno del Made in Italy e dell’internazionalizzazione delle imprese, tra gli obiettivi fondamentali della Farnesina. Le venticinque imprese coinvolte - si legge in un comunicato congiunto di Farnesina e Confartigianato - sono state selezionate da Confartigianato secondo criteri di distribuzione geografica e sono rappresentative di distretti, equità e sostenibilità dei processi produttivi. “Le piccole e medie imprese artigiane sono una componente essenziale del tessuto produttivo dell’Italia. La loro crescita sui mercati esteri è una priorità di questo governo. Con Benfatto, portiamo competenze e tradizioni dei piccoli laboratori artigiani sul palcoscenico internazionale, per farne apprezzare sempre di più la lunga storia e l’attenzione per l’innovazione”, ha affermato il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Affari esteri, Antonio Tajani. (segue) (Com)