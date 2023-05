Americhe: Almagro (Osa), aumentare gli sforzi per Haiti dove l'orrore è diventato la norma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario generale dell'Organizzazione degli Stati americani (Osa), Luis Almagro, ha lanciato un nuovo appello per aiutare Haiti a superare una crisi sempre più profonda. "La situazione umanitaria e della sicurezza ad Haiti continua a peggiorare, le difficoltà aumentano ogni giorno e l'orrore è diventato la norma", ha scritto Almagro in un messaggio pubblicato sul proprio profilo Twitter. "Chiediamo a tutte le parti interessate, nazionali e internazionali, di continuare e intensificare gli loro sforzi per aiutare Haiti a superare i suoi bisogni urgenti. Nel messaggio, Almagro rilancia la dichiarazione resa ieri dal rappresentante permanente di Haiti all'Osa, Leon Charles. Questi parlava degli sforzi che la Polizia e le Forze armate devono continuare a profondere "nonostante i mezzi limitati a loro disposizione". A fronte di questa poca possibilità di incidere, le iniziative di "autodifesa adottate negli ultimi dalla popolazione" non possono "rappresentare una risposta valida a medio e lungo termine". La "sopravvivenza" del Paese non può più continuare a dipendere dalla concessione di aiuti umanitari. Azioni decisive devono essere intraprese di concerto con i partner stranieri per prevenire il crollo di Haiti". (segue) (Was)