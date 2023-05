Americhe: Almagro (Osa), aumentare gli sforzi per Haiti dove l'orrore è diventato la norma (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I membri del Consiglio di sicurezza hanno inoltre ribadito l'urgente necessità di vietare il trasferimento di armi ad attori non statali legati a bande, attività criminali o violazioni dei diritti umani ad Haiti, e di garantire un accesso immediato e sicuro delle organizzazioni umanitarie per consentire l'equa fornitura di assistenza umanitaria a tutte le persone bisognose. Hanno infine condannato gli attacchi alle infrastrutture civili, compresi quelli che coinvolgono strutture sanitarie e scolastiche, e hanno chiesto l'immediata cessazione di ogni forma di violenza in tutto il Paese e la messa in sicurezza della popolazione. (segue) (Was)