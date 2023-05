Americhe: Almagro (Osa), aumentare gli sforzi per Haiti dove l'orrore è diventato la norma (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Haiti versa da tempo in una situazione di grave instabilità legata agli scontri tra bande armate che si contendono il controllo del territorio, aggravata a partire dall'omicidio del presidente Jovenel Moise, nel luglio 2021. Non è la prima volta che Ocha denuncia l'emergenza nel Paese caraibico. Alla metà di marzo 2023, denunciava, almeno 160mila persone sono state sfollate e si trovano in una situazione precaria. Un quarto degli sfollati vive in insediamenti improvvisati, con un accesso molto limitato ai servizi di base come l'acqua potabile e i servizi igienico-sanitari. Dall'inizio dell'anno e fino al 15 marzo, denuncia la portavoce Marta Hurtado, un totale di 531 persone sono state uccise, 300 ferite e 277 rapite. Solo nelle prime due settimane di marzo gli scontri tra bande hanno provocato almeno 208 morti, 164 feriti e 101 rapiti. (Was)