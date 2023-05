© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I casi di Peste suina africana tra il Piemonte e la Liguria salgono a quota 700. Lo ha annunciato l'istituto Zooprofilattico sperimentale di Piemonte, Liguria e Valle D'Aosta nell'ultimo bollettino sull'emergenza. L'ultimo caso è stato riscontrato in provincia di Alessandria a Montacuto (prima positività da inizio emergenza). Le positività sono a quota 417 in Piemonte e a 283 in Liguria con 88 comuni coinvolti.(Rpi)