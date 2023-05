Comunali: Lazio, eletti i tre sindaci candidati unici nelle loro città

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I tre sindaci uscenti nel Lazio che hanno corso da soli, in quanto gli unici ad aver presentato la candidatura, sono stati riconfermati primi cittadini. Nel Comune di Cerreto Laziale, in provincia di Roma, che conta 1.104 abitanti e 864 elettori, è stata eletta Gina Pacini, della lista “Uniti per Cerreto”, ottenendo 609 preferenze su un totale di 642 votanti. A Lenola, in provincia di Latina, è stato riconfermato il primo cittadino Fernando Magnafico, della lista “Insieme per Lenola”. Nel paese che conta 4.072 abitanti di cui 3.365 elettori, Magnifico ha ottenuto 2.280 preferenze su un totale di 2.384 votanti. Infine, nel Comune di Valentano, è stato eletto sindaco Stefano Bigiotti, della lista Cambia Valentano. Bigiotti, anche lui sindaco uscente, era l’unico candidato nel paese che conta 2.762 abitanti e 2.296 elettori, e ha ottenuto 1.564 voti su un totale di 1.598 votanti. (Rer)