- Nella provincia di Latina, dove al voto sono andate sette città più il capoluogo per un totale di otto: Aprilia, Bassiano, Campodimele, Latina, Lenola, Roccagorga, Sonnino, Terracina, l'affluenza definitiva è stata pari al 57,61 per cento. Alla scorsa tornata elettorale il dato definitivo è arrivato al 61,42 per cento.(Rer)