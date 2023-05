Comunali: Lazio, a Latina sale l'attesa al comitato elettorale del centrodestra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tutto pronto al comitato elettorale della candidata del centrodestra a Latina, Matilde Celentano. A pochi metri distanza dal comitato dell'avversario, Damiano Coletta, anche nella sala in Corso della Repubblica sale l'attesa e gli animi cominciano a scaldarsi, nonostante il comitato sia ancora chiuso e aprirà ufficialmente alle 16:30. Come nella sala del candidato sfidante, anche da Celentano è stato posizionato un maxi schermo - con diverse sedie intorno - dove saranno proiettati in diretta i risultati dello spoglio. Numerosi i cartelloni elettorali con il volto di Matilde Celentano che sono stati affissi alle pareti con lo slogan "Decisamente Latina". Celentano corre per il posto di primo cittadino con cinque liste a supporto: Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia, Unione di centro e Rinascimento. La candidata è attesa al comitato intorno alle 17.30. (Rer)