Comunali: nelle 47 città del Lazio affluenza al 59,7 per cento, dato più basso in provincia Roma

- Nei 47 Comuni del Lazio al voto l'affluenza definitiva - sui dati rilevati dal Viminale - si è assestata al 59,79 per cento. Rispetto alla precedente tornata elettorale, alla stessa ora, il dato era 62,84 per cento. Un calo, quindi, di circa 2 punti percentuali. In tutto il territorio, con 560.894 cittadini chiamati alle urne, la partecipazione è stata più alta nella provincia di Frosinone dove si votava in 14 Comuni per un totale di 83.130 elettori: l'affluenza definitiva è arrivata al 70,71 ma è comunque in calo rispetto al 71,59 per cento delle scorse elezioni. Segue Viterbo dove si votava in quattro Comuni per totale di 13.560 aventi diritto al voto: l'affluenza definitiva ha raggiunto il 69,58 per cento ed è sempre in calo rispetto alle elezioni precedenti quando era al 71,72 per cento. (segue) (Rer)