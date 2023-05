Comunali: nelle 47 città del Lazio affluenza al 59,7 per cento, dato più basso in provincia Roma (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In terza posizione, in termini di partecipazione c'è la provincia di Rieti con 5.812 elettori e 4 Comuni al voto: l'affluenza registrata è del 65,33 per cento, in calo sulle ultime elezioni quando è stata del 70,63. Va sotto il sessanta l'affluenza a Latina, dove si è votato in 7 Comuni più il capoluogo, e si assesta al 57,61 per cento su un totale di 215.086 aventi diritto al voto: anche qui il dato è in calo rispetto al 61,42 dell'ultima elezione. Infine, maglia nera per partecipazione, alla provincia di Roma: in 17 città erano chiamati al voto 243.306 elettori e l'affluenza si è fermata al 57,32 a fronte del 60,28 delle elezioni amministrative precedente. Il dato medio più basso di tutto il territorio regionale. (Rer)