Bulgaria: presidente Radev consegna mandato a Gabriel (Gerb-Sds) per formare governo

- Il presidente della Bulgaria, Rumen Radev, ha consegnato alla candidata premier di Cittadini europei per lo sviluppo della Bulgaria e Unione delle forze democratiche (Gerb-Sds), Mariya Gabriel, il mandato per formare un governo. Lo rende noto il portale d’informazione “Novinite”. Gabriel ha dichiarato di voler fare tutto ciò che è in suo potere per garantire al Paese un “governo funzionante ed esperto, con un programma e degli obiettivi chiari per il benessere dei cittadini”. “Uniti, siamo in grado di fare tutto per la nostra casa comune, la Bulgaria, e farò affidamento su un ampio sostegno per le principali priorità”, ha sottolineato la candidata alla carica di premier. Da parte sua, Radev ha osservato che la formazione del nuovo esecutivo dovrà affrontare molti ostacoli, ma si è detto fiducioso del fatto che tra una settimana ci possano essere novità positive. Dopo aver ricevuto il mandato esplorativo, Gabriel ha adesso sette giorni di tempo per proporre al capo dello Stato la struttura e composizione del suo progetto di governo. Oggi la candidata premier di Gerb-Sds ha discusso nuovamente con i rappresentanti di alcuni partiti dell’Assemblea nazionale. Al fine di poter ricevere l’incarico da Radev, Gabriel ha rassegnato le dimissioni alla presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, dalla carica di commissaria Ue per l'Innovazione, la ricerca, la cultura, l'istruzione e la gioventù.(Seb)