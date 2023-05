L'Aquila: Sanità, proseguono lavori per ripristino sistemi informatici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Proseguono incessanti i lavori di ripristino dei sistemi informatici da parte della Asl1 Avezzano-L'Aquila-Sulmona, coordinati dalla task force individuata nei giorni scorsi per attuare la controffensiva ai cyber-attacchi patiti dall'azienda sanitaria e rivendicati dal Gruppo Monti. I Cup dei presidi ospedalieri saranno tutti attivi a partire da oggi e nei prossimi giorni saranno ripristinati i Cup distrettuali". Lo afferma il direttore generale della Asl 1, Ferdinando Romano. La Radioterapia ha iniziato a lavorare a pieno regime sin da ieri, domenica, con sei pazienti. Funzionano inoltre a pieno ritmo sale operatorie e diagnostica per immagini e nei prossimi giorni sarà ripristinata la piena operatività dei laboratori analisi. Nonostante la provenienza degli attacchi sia nota, l'azienda tiene a sottolineare come non vi sia stato contatto alcuno né il gruppo di hacker, né con chiunque abbia rivendicato la penetrazione nei sistemi di gestione sanitaria. A tal proposito, risulta quanto mai bizzarro che, in assenza di un qualsivoglia canale di comunicazione instaurato con gli hacker, Asl1 possa aver appreso l'importo di un presunto riscatto richiesto dai trafugatori. (segue) (Gru)