Russia-Georgia: Tbilisi approva voli della compagnia russa Azimut dal 17 maggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Georgia ha permesso alla compagnia aerea russa Azimut di effettuare voli dal 17 maggio. Lo ha confermato il direttore dell'Agenzia per l'aviazione civile georgiana, Givi Davitashvili, in un'intervista all'emittente radiotelevisiva "Imedi". Davitashvili ha precisato che Azimut potrà svolgere i voli solo da Mosca a Tbilisi, mentre le compagnie aeree della Russia richiedono voli anche da altre città del Paese. Il 10 maggio scorso il presidente della Russia, Vladimir Putin, ha revocato il divieto in vigore dal 2019 per le compagnie aeree russe di effettuare voli diretti verso la Georgia. La presidente georgiana, Salome Zurabishvili, ha definito la decisione del governo russo "provocatoria". (Rum)