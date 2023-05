Bielorussia: Lukashenko visita il comando centrale dell’aeronautica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader bielorusso Aleksandr Lukashenko ascolterà oggi un rapporto sull'organizzazione e l'esecuzione dei compiti di servizio di combattimento per la difesa aerea. E' quanto riferito dall'agenzia di stampa "Belta". "Il presidente oggi è al comando centrale dell'aeronautica e delle forze di difesa aerea. Ascolterà un rapporto sull'organizzazione e l'esecuzione dei compiti di servizio di combattimento per la difesa aerea", ha comunicato l’agenzia. Il canale Telegram bielorusso "Pool Pervogo" ha pubblicato la prima foto di Lukashenko dopo le voci su una sua possibile malattia, confermate in precedenza dal parlamentare russo Konstantin Zatulin. Nella foto si vede che Lukashenko ha una benda visibile sulla mano. (Rum)