- Quando sono state spogliate soltanto 3.360 schede a Latina, nel Lazio, il primo dato mostra in vantaggio con 2.274 voti - ovvero il 67,7 per cento - la candidata di centrodestra Matilde Celentano. Contro di lei Damiano Coletta, con 819 voti, pari al 24,4 per cento. (Rer)