Sri Lanka: Fmi esorta Colombo a proseguire riforme e mitigare impatto su fasce deboli

- Lo Sri Lanka deve continuare ad attuare le riforme e mitigare adeguatamente il loro impatto economico sui poveri e sui vulnerabili. Lo ha detto il direttore del dipartimento Asia-Pacifico del Fondo monetario internazionale (Fmi), Krishna Srinivasan, in una conferenza stampa tenuta oggi a Colombo, al termine di una visita (12-15 maggio) in cui ha incontrato il presidente Ranil Wickremesinghe e rappresentanti delle istituzioni, dell’opposizione, di organizzazioni della società civile, dei sindacati e di altre parti interessate. Il dirigente ha precisato che attualmente è in visita nel Paese anche una squadra tecnica dell’organizzazione internazionale. La missione, guidata da Peter Breuer, si concluderà il 23 maggio dopo una serie di consultazioni in vista della revisione di fine anno. (segue) (Inn)