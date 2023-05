Usa: compagnie aeree russe hanno ricevuto componenti elettroniche per decine di milioni di dollari nel 2022, nonostante sanzioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alcune compagnie aeree russe soggette a sanzioni da parte degli Stati Uniti e della comunità internazionale, come Aeroflot o la sussidiaria Rossiya, hanno ricevuto migliaia di componenti di fabbricazione Usa nel 2022, nonostante le misure economiche restrittive. Stando ad alcuni documenti doganali ottenuti dal “New York Times”, lo schema per aggirare le sanzioni sarebbe stato organizzato da Oleg Patsulya, cittadino russo residente a Miami che, lo scorso agosto, ha contattato Rossiya Airlines affermando di poter aiutare la compagnia aerea ad ottenere componenti elettroniche e materiali che altrimenti non avrebbe potuto acquistare a causa delle misure, grazie ad una rete di società basate in Florida, in Turchia e in Russia. Patsulya e il suo socio in affari sono stati arrestati giovedì scorso per aver violato le restrizioni all’export imposte da Washington nei confronti della Russia, e per riciclaggio di denaro. I documenti mostrano che quello organizzato da Patsulya è solo uno degli schemi utilizzati lo scorso anno per far arrivare componenti elettroniche e per aeroplani per decine di milioni di dollari a compagnie russe soggette a sanzioni da parte del governo federale, come Rossiya Airlines, Aeroflot, Ural Airlines, S7 Airlines, Utair Aviation e Pobeda Airlines. Un altro schema criminale teso ad aggirare le sanzioni ha consentito di far arrivare ad Aeroflot “dozzine di spedizioni” di fili di rame, bulloni, grafite e altre componenti prodotte da Boeing, nel 2022. Le spedizioni sarebbero state organizzate utilizzando una serie di compagnie con sede negli Emirati Arabi Uniti e in Cina. Nel complesso, i documenti ottenuti dal quotidiano parlano di oltre cinquemila spedizioni nel corso di otto mesi dell’anno scorso. (Was)