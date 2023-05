Decreto Lavoro: Capone (Ugl), bene incentivi previsti per assunzione dei giovani Neet

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli incentivi previsti dal decreto Lavoro alle imprese che assumono giovani under 30 disoccupati e non inseriti in un percorso di studio o formazione “sono un valido strumento diretto a contrastare il preoccupante fenomeno dei 'Neet' nel nostro Paese, ovvero quei giovani che non studiano né lavorano”. Lo dichiara in una nota Paolo Capone, segretario generale dell'Ugl, in merito agli incentivi previsti dal decreto Lavoro per l'assunzione dei giovani “Neet”. “Le imprese potranno usufruire per un anno del bonus pari al 60 per cento della retribuzione e cumularlo allo sgravio contributivo previsto a favore di chi assume giovani under 36. Si tratta di misure che vanno nella direzione auspicata dall'Ugl in quanto orientate a incentivare l'ingresso dei giovani nel mondo del lavoro incoraggiando altresì, il 'match' tra domanda e offerta di impiego. L'Italia ha un fabbisogno enorme di personale e di politiche attive del lavoro. In tal senso, è fondamentale puntare sulla formazione dei lavoratori e non soltanto sui meri sussidi", aggiunge Capone. (Rin)