Ucraina-Croazia: ministri Giustizia a colloquio, focus su perseguimento crimini di guerra

- Il ministro della Giustizia croato Ivan Malenica è in visita ufficiale a Kiev dove ha incontrato l'omologo ucraino Denys Malyuska. Lo riporta la stampa locale, secondo cui i due nel colloquio hanno discusso del perseguimento dei crimini di guerra, della formazione di dipartimenti speciali per il perseguimento degli stessi crimini presso i tribunali e dell'istituzione di un efficace sistema di sostegno per le vittime e i testimoni. Malenica ha ribadito che la Croazia è pronta a scambiare esperienze e competenze con gli organi giudiziari ucraini, nonché ad aiutare Kiev nei negoziati europei riguardanti i capitoli 23 e 24. "La visita odierna riflette il fermo sostegno all'Ucraina e al popolo ucraino. Perseguire i crimini di guerra è un processo complesso e impegnativo. La Croazia dà pieno sostegno all'Ucraina e al popolo ucraino, ma anche al ministero della Giustizia e ai pubblici ministeri ucraini. Aiuteremo lo Stato ucraino attraverso il trasferimento di conoscenze ed esperienze in merito al perseguimento dei crimini di guerra", ha affermato Malenica. (Seb)