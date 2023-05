Algeria: ex capo di Stato maggiore Gendarmeria sotto custodia cautelare per abuso d'ufficio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ex capo di Stato maggiore della Gendarmeria dell’Algeria, il generale Abderrahmane Arrar, è sotto custodia cautelare con le accuse di "abuso d'ufficio" e "violazione di ordini militari". Lo ha reso noto il quotidiano algerino "El Watan", secondo cui, all'inizio del mese in corso, il tribunale militare di Blida, dopo un lungo interrogatorio, ha proceduto alla custodia cautelare di Arrar, in pensione dall'agosto 2021. Il suo nome ha già suscitato l'attenzione pubblica quando, nel corso dello stesso anno, è stato chiamato come testimone in un processo giudiziario, diventando il terzo comandante della Gendarmeria nazionale a essere indagato e il secondo a essere arrestato dopo il suo predecessore, il generale Ghali Belkecir. Quest'ultimo nel 2021 ha acquistato un passaporto dal valore di 130 mila dollari nelle Isole Vanuatu, situate nell'Oceano Pacifico, che gli ha aperto le porte di 130 Paesi senza visto. Processato in contumacia nel settembre 2021, è stato condannato a 20 anni di reclusione per "alto tradimento" con le accuse di "aver consegnato informazioni e documenti privati ad agenti di un Paese straniero", insieme all'ex capo di Stato maggiore dell'Esercito nazionale popolare algerino, Ahmed Gaid Salah. (segue) (Ala)