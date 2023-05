Algeria: ex capo di Stato maggiore Gendarmeria sotto custodia cautelare per abuso d'ufficio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Meno di un anno prima, nell'ottobre 2019, il generale in pensione Menad Nouba, insieme ad altri quattro generali, era stato arrestato dal tribunale militare di Blida con l'accusa di "abuso d'ufficio" e "arricchimento illecito". L'anno successivo, il generale è stato condannato a 15 anni di carcere. La sua condanna è stata confermata dalla corte d'appello militare nel 2022 e dalla Corte Suprema nel 2023. La Corte lo ha convocato per i beni acquisiti in diverse province del Paese, tra cui Orano, Algeri, Tipasa e Ghardaia, abusando delle sue funzioni di ufficiale militare. Tali beni sono stati sequestrati e confiscati dall'autorità giudiziaria. Secondo fonti di "El Watan", più di 30 generali ed esponenti dei vertici militari sono stati arrestati negli ultimi tre anni con l'accusa di "arricchimento illecito", oltre a "violazioni di ordini militari". (Ala)