Diritti: Barbato (Fd'I), ci opporremo a mozione Lgbt in Campidoglio

- Secondo la consigliera capitolina di Fratelli d'Italia, Francesca Barbato, in una nota afferma che: "La promozione della cultura della tolleranza e dell'accoglienza contro ogni forma di omofobia è sempre un valore da sostenere e perseguire. Purtroppo però in Campidoglio si va oltre. Si vogliono spostare sul piano amministrativo battaglie politiche che dovrebbero trovare la loro sede nelle aule parlamentari, travalicando le competenze dei Comuni che dovrebbero semplicemente seguire le leggi dello Stato. Faremo un’opposizione seria, argomentata e non preconcetta a questa mozione quando approderà in aula Giulio Cesare". (Com)