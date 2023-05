Thailandia: la vittoria di Pita Limjaroenrat non è una buona notizia per la Cina (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina potrebbe guardare con estrema preoccupazione agli sviluppi politici in Thailandia, Paese di grande importanza politica ed economica in un’area nella quale Pechino non tollera ingerenze statunitensi. Il Phak Kao Klai di Pita, ora prima forza politica del Paese, ha in passato chiesto a gran voce al premier Prayut di smettere di acquistare vaccini cinesi per contrastare la pandemia di Covid-19. Soprattutto, il probabile futuro premier, pur rifiutandosi di prendere apertamente posizione a favore di una delle superpotenze rivali, mette al centro della propria politica internazionale il rispetto dei diritti umani, una linea che proietterebbe direttamente la Thailandia nel campo delle democrazie su cui insiste il presidente statunitense Joe Biden. “Le relazioni internazionali non riguardano la scelta di un campo, ma la scelta di principi”, ha recentemente dichiarato Pita in un’intervista al quotidiano “Standard”, promettendo che “la promozione dei diritti fondamentali sarà la stella polare della politica estera thailandese”. (segue) (Fim)