Thailandia: la vittoria di Pita Limjaroenrat non è una buona notizia per la Cina (3)

- Questa posizione potrebbe avere effetti anche sui rapporti con l’Arabia Saudita, ricuciti solo di recente dopo anni di gelo a causa del cosiddetto “Affare del diamante blu”: il furto, nel 1989, di circa 90 chili di gioielli appartenenti all’allora principe ereditario saudita Faisal ibn Abdulaziz al Saud da parte di un giardiniere thailandese, Kriangkrai Techamong. Da anni il governo thailandese punta sul rilancio delle relazioni commerciali con Riad e dei flussi turistici dal Golfo Persico per rafforzare la crescita economica. Gli sforzi diplomatici sono stati premiati nel novembre scorso dalla visita a Bangkok dell’erede al trono saudita, Mohammed bin Salman, e dalla contestuale firma di cinque accordi per l’incremento di commerci e investimenti tra i due Paesi. Con Pita al governo, i rapporti tra Thailandia e Arabia Saudita potrebbero tornare a peggiorare. Al contrario, potrebbero migliorare quelli con gli Stati Uniti, Paese nel quale l’aspirante premier ha studiato per molti anni tra Università del Texas, Harvard e Massachusetts Institute of Technology. Washington rappresenta ancora oggi per Bangkok un rilevante partner commerciale (nel 2022 gli Stati Uniti hanno importato prodotti dalla Thailandia per 58 miliardi di dollari) e un importante fornitore di sistemi d’arma. Gli Usa, che considerano la Thailandia il loro principale interlocutore nel Sud-est asiatico, hanno ribadito l’importanza che attribuiscono al Paese e alla regione con la visita effettuata nel luglio scorso dal segretario di Stato Antony Blinken. (Fim)