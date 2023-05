Lombardia:produzione industriale stabile, ma mancano 300 mila posti di lavoro ed è allarme rischio de-industrializzazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Produzione industriale stabile in Lombardia nei primi mesi del 2023. L'indice a 124,8 conferma il livello di fine 2022 con una crescita su base annua pari al 2,5 per cento. Il settore dell'artigianato mostra maggiore dinamicità (+0,6 per cento la produzione rispetto al trimestre precedente) con una crescita del 4,1 per cento su base annua. Mancano però figure qualificate, in Lombardia si stima manchino 300 mila persone. E Confindustria lancia l’allarme del rischio de industrializzazione, oltre alla possibilità di stagnazione economica È quanto emerge dall'indagine economica realizzata da Unioncamere Lombardia sull'andamento economico dell'industria e dell'artigianato lombardo del primo trimestre 2023 presentata oggi a Palazzo Lombardia. Dimensione, tipologia della produzione e caratteristiche dei processi innovativi tra i fattori determinanti per l'ottimizzazione delle performance: le imprese che producono beni di investimento e ad alta tecnologia quelle più premiate. Tra i settori più produttivi spiccano l'abbigliamento (+7,9 per cento produzione su base annua) pelli-calzature (+5,2 per cento) e quello dei mezzi di trasporti (+6,3 per cento), tutti in via di recupero rispetto al 2022. Resta molto ricco il portafoglio ordini totali con una produzione assicurata in poco meno di 90 giorni. Il clima di fiducia appare in miglioramento con una prevalenza di aspettative positive circa l'andamento del prossimo trimestre. (segue) (Rem)