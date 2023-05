Lombardia:produzione industriale stabile, ma mancano 300 mila posti di lavoro ed è allarme rischio de-industrializzazione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I risultati del primo trimestre ci lasciano ben sperare anche per il 2023: il clima di fiducia riscontrato nelle aziende con il conseguente incremento del saldo occupazionale al + 1 per cento un ottimo segnale che potrebbe condurre ad una futura normalizzazione dell'attività industriale", ha spiegato Gian Domenico Auricchio, Presidente di Unioncamere Lombardia. Ci sono alcune imprese, quali la siderurgia, la chimica e la carta, che sono pilastri di filiera, "che stanno in qualche modo decidendo di abbandonare l’Europa per andare in altre parti del mondo" è l'allarme lanciato dal presidente di Confindustria Lombardia, Francesco Buzzella, a margine del suo intervento. Buzzella ha poi aggiunto a margine che “parliamo anche di industrie lombarde che soffrono quantitativi produttivi molto inferiori rispetto a quelli non solo degli ultimi anni, ma anche del pre covid che in qualche modo si sentono eccessivamente indebolite rispetto alla concorrenza straniera anche a causa delle ultime normative, sia direttive sia regolamenti comunitari che penalizzano particolarmente questo tipo di industria". L’Europa, ha detto nel suo intervento, "non può smantellare settori di base perché diventeremmo sempre più dipendenti da altri Paesi: perdere pilastri di filiera sarebbe un grandissimo danno e il possibile inizio processo di de-industrializzazione perché quando si perde il produttore di materie prime, altri pezzi di filiera tendono a seguirlo". "Molte aziende, europee, italiane e anche lombarde stanno già in qualche modo delocalizzando in altri Paesi in cui le condizioni sono maggiormente favorevoli. È un discorso di sopravvivenza", ha ribadito. Buzzella ha poi spiegato che "il 2023 dell'industria lombarda si apre all'insegna del rischio stagnazione. Mentre dal punto di vista della produzione è necessaria un'inversione di tendenza immediata, lo stato di salute del mercato del lavoro lombardo si conferma ottimo e questo potrebbe testimoniare che in Lombardia il disallineamento tra domanda e offerta comincia a ridursi. Bisogna però attendere ulteriori conferme, che potrebbero arrivare nei prossimi trimestri dagli effetti del DI Lavoro. Il decreto approvato dal Governo, infatti, potrà fornire una doppia spinta: incentivare in primo luogo le assunzioni e, in secondo luogo, - con il taglio del cuneo fiscale, misura apprezzata da Confindustria e che auspichiamo diventi strutturale dal 2024 - mettere più soldi in tasca ai lavoratori e alle famiglie italiane". (segue) (Rem)