Lombardia:produzione industriale stabile, ma mancano 300 mila posti di lavoro ed è allarme rischio de-industrializzazione (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I dati sono tendenzialmente positivi e sconfessano un diffuso preventivo pessimismo di fondo che fa solo male all'economia" - ha aggiunto Guido Guidesi, assessore allo Sviluppo economico Regione Lombardia, sottolineando che “si conferma una peculiarità del nostro sistema produttivo ed economico, la grande flessibilità che permette alle imprese di rispondere in maniera proattiva alle esigenze anticipando i tempi; significativo anche il dato sull'occupazione che torna positivo. Numeri che avrebbero potuto essere anche migliori se non fossimo costretti a convivere con l'aumento dei tassi di interesse da parte della Bce; a questo punto bisogna prendere atto del fallimento della politica monetaria europea e cambiare rapidamente interventi, ne va della sopravvivenza del sistema imprenditoriale e produttivo che contribuisce in larga parte al Pil europeo; un sistema che ha come peculiarità il migliorarsi attraverso gli investimenti con l'accesso al credito. La Banca centrale europea "cambi atteggiamento" perché "il rischio è quello di disincentivare gli investimenti e limitare la capacità di consumo”. (segue) (Rem)