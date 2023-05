Lombardia:produzione industriale stabile, ma mancano 300 mila posti di lavoro ed è allarme rischio de-industrializzazione (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Stefano Fugazza Presidente CLAAI Lombardia ha spiegato che “i dati del manifatturiero artigiano sono positivi e incoraggianti, specie per le nostre imprese più strutturate. Sui bonus edilizi regna invece ancora forte l'incertezza: aziende e famiglie che hanno seguito le regole a oggi non riescono a pianificare i propri investimenti. Valuteremo sul campo anche gli effetti del Decreto Lavoro su under 30 e formazione",ha sottolineato, spiegando che "le prospettive economiche per le imprese artigiane sono abbastanza positive, ma abbiamo grosse difficoltà a trovare personale. le imprese che hanno contratti in scadenza tendono a rinnovarli perché se perdono queste persone difficilmente riescono a trovare una sostituzione, non c'è un ricambio generazionale e la maggior parte dei ragazzi non hanno una preparazione adeguata al mondo del lavoro". (Rem)