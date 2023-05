Amministrative: affluenza in calo in Lombardia, stabile a Brescia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Chiusi i seggi per le amministrative che tra ieri e oggi fino alle 15 hanno chiamato al voto oltre 700 mila lombardi in 106 Comuni. Alle 15 di oggi sono andati a votare il 53,88 per cento degli elettori contro il 56,88 della volta precedente. in provincia di Brescia affluenza sostanzialmente stabile, 62,92 contro 62,63. In calo l'affluenza Milano, 51,81 contro 57,89 e a Sondrio 64,71 contro il 58 per cento delle scorse elezioni. (Rem)