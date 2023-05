Spagna: sindacato Ugt chiede a governo di adottare misure di tutela per i lavoratori agricoli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Federazione dell'industria, dell'edilizia e dell'agricoltura dell'Unione generale dei lavoratori spagnola (Ugt) ha chiesto che il governo adotti misure di tutela per i lavoratori agricoli, dopo aver lamentato che, dell'insieme di misure approvate la scorsa settimana per combattere la siccità, solo una di esse vada a beneficio dei lavoratori agricoli. Questa misura riguarda, in particolare, la riduzione del numero minimo di giornate lavorative effettive contribuite per accedere all'indennità di disoccupazione o al reddito agricolo a favore dei lavoratori temporanei in Andalusia ed Estremadura. Considerando che la siccità ha provocato una riduzione dell'attività produttiva nelle campagne e, con essa, una drastica riduzione dell'occupazione agricola, il sindacato ritiene "indispensabile" la tutela dei braccianti nell'attuale situazione di mancanza di opportunità di lavoro nel settore agricolo. Per questo motivo, l'Ugt ha chiesto all'esecutivo di estendere la protezione contro la disoccupazione a livello assistenziale per tutti i lavoratori agricoli temporanei o di convocare un dialogo con le federazioni settoriali dei sindacati più rappresentativi per affrontare una migliore protezione sociale. (Spm)